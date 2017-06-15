ФСО получит право засекречивать информацию о недвижимости Путина и Медведева. Это важно?

1 . Что случилось?

2 . Что это за законопроект?

3 . И что в этом такого важного?

4 . А разве есть публичный доступ к данным о недвижимости Путина и других?

5 . Кого именно из представителей власти касается этот законопроект?

6 . Но ведь все равно чиновники обязаны публично отчитываться о своих доходах и имуществе!

7 . Почему законопроект принимают уже во втором чтении, а я слышу о нем впервые?