ФСО получит право засекречивать информацию о недвижимости Путина и Медведева. Это важно?
1
Что случилось?
Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий ключевым представителям власти скрывать сведения о своих банковских счетах и недвижимости.
2
Что это за законопроект?
Это поправки к закону «О государственной охране» и к некоторым другим. Закон «О государственной охране» регулирует работу Федеральной службы охраны (ФСО) — структуры, которая отвечает за безопасность президента, премьер-министра и других представителей высшей власти. Законопроект предлагает добавить в главу «Основные задачи органов государственной охраны» небольшой, но очень важный пункт:
9) обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей
3
И что в этом такого важного?
То, что под понятие «персональные данные» можно подвести все что угодно. С точки зрения российского законодательства персональные данные — это «любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу». Так что персональными данными можно считать банковские счета, сведения о российской и зарубежной недвижимости, информацию о любом другом имуществе. И ФСО под предлогом безопасности сможет требовать от государственных органов убирать данные о высокопоставленных людях и членах их семей из публичного доступа.
4
А разве есть публичный доступ к данным о недвижимости Путина и других?
Да, в какой-то степени есть. Например, существует Единый государственный реестр недвижимости. С его помощью можно проверить, принадлежит ли конкретная квартира президенту (или его полному тезке) или нет. Другой единый государственный реестр — ЕГРЮЛ — позволяет узнать, кому принадлежит то или иное юридическое лицо: например, компания, фонд или некоммерческая организация.
5
Кого именно из представителей власти касается этот законопроект?
Это касается тех, кого охраняет ФСО, и членов их семей. Это президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, генеральный прокурор Юрий Чайка, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того, государственная охрана может предоставляться депутатам парламента, федеральным госслужащим и любым другим людям, если так решит президент. Например, ФСО охраняет патриарха Кирилла.
6
Но ведь все равно чиновники обязаны публично отчитываться о своих доходах и имуществе!
Да, но, во-первых, не все, кого охраняет ФСО, обязаны подавать публичные декларации. Во-вторых, данные в декларациях могут расходиться с действительностью. Государственные базы вроде ЕГРЮЛ — важный инструмент общественного контроля: например, ими пользуются журналисты-расследователи, которые пишут о коррупции. Заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов написал в своем фейсбуке: «Речь идет не только о гражданских расследованиях, но и государственных органах власти, которые также пользуются информацией из этих же государственных реестров».
7
Почему законопроект принимают уже во втором чтении, а я слышу о нем впервые?
Потому что поправка о защите персональных данных и появилась только ко второму чтению. Ее предложил добавить депутат от «Единой России» Василий Пискарев, бывший первый заместитель главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.
8
Законопроект примут?
Да. Документ внес президент, а такие законопроекты в России в последнее время не отклоняются.