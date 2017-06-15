Госдума разрешила засекретить доходы людей, находящихся под охраной ФСО. Список таких людей частично закрыт

Госдума приняла во втором чтении поправки в федеральный закон «О государственной охране», разрешающие засекретить персональные данные находящихся под такой охраной лиц.

Федеральная служба охраны (ФСО), согласно внесенным поправкам, получает право «принимать меры по защите персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей».

Раскрытие и обработка персональных данных таких лиц, говорится в документе, будет возможна лишь с их согласия и с согласия органов госохраны.

Исключение предлагается сделать только «для персональных данных, подлежащих опубликованию или обязательному раскрытию в соответствии с федеральными законами».

Соответствующие поправки планируется внести и в закон «О персональных данных».

Поправка о засекречивании персональных данных лиц, находящихся под госохраной и членов их семей, по информации в паспорте законопроекта в базе даных Госдумы, была внесена к второму чтению.