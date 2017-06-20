Суд зарегистрировал отказ «Роснефти» от претензий к АФК «Система». «Роснефть» объявила это подлогом

Интерфакс
12:48, 20 июня 2017
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Обновление. Через час после первых сообщений об отказе «Роснефти» от иска соответствующая запись пропала из картотеки арбитражных дел. В «Роснефти» случившееся назвали подлогом.

В базе данных Арбитражного суда Башкирии появилась запись о том, что «Роснефть» отказалась от иска к АФК «Система» на 170 миллиардов рублей. В календаре дела соответствующее ходатайство размещено 20 июня.

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, произошла ошибка. Компания, заверил Леонтьев, не отказывается от иска и сейчас разбирается в случившемся.

Как отмечает «Интерфакс», на новостях об отказе «Роснефти» от иска акции АФК «Системы» выросли в цене на 17,6 процента днем 20 июня. Затем ценные бумаги отыграли назад, по состоянию на 15:27 мск рост к открытию составил почти 11 процентов.

«Мы не отказываемся от иска. Это недоразумение, техническая ошибка. Разбираемся», — сказал Леонтьев.

Интерфакс
«Роснефть» обвиняет «Систему» в том, что компания плохо управляла активами «Башнефти», что привело к снижению стоимости компании. В 2014 году «Башнефть», которой владела «Система», снова перешла к государству, а затем продана «Роснефти» без торгов.
«Система» отказалась от претензий на «Башнефть» после того, как глава «Системы» Евгений Евтушенков был отправлен под домашний арест. Затем дело против Евтушенкова прекратили.
В связи со сделкой по покупке «Роснефтью» «Башнефти» было возбуждено дело против министра экономического развития Алексея Улюкаева. По версии следствия, Улюкаев требовал с «Роснефти» взятку за сопровождение сделки. С осени 2016 года Улюкаев находится под домашним арестом.

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