Суд зарегистрировал отказ «Роснефти» от претензий к АФК «Система». «Роснефть» объявила это подлогом

Обновление. Через час после первых сообщений об отказе «Роснефти» от иска соответствующая запись пропала из картотеки арбитражных дел. В «Роснефти» случившееся назвали подлогом.

В базе данных Арбитражного суда Башкирии появилась запись о том, что «Роснефть» отказалась от иска к АФК «Система» на 170 миллиардов рублей. В календаре дела соответствующее ходатайство размещено 20 июня.

По словам пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева, произошла ошибка. Компания, заверил Леонтьев, не отказывается от иска и сейчас разбирается в случившемся.

Как отмечает «Интерфакс», на новостях об отказе «Роснефти» от иска акции АФК «Системы» выросли в цене на 17,6 процента днем 20 июня. Затем ценные бумаги отыграли назад, по состоянию на 15:27 мск рост к открытию составил почти 11 процентов.