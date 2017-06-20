«Роснефть» попросила расследовать появление «фальшивки» об отзыве иска к АФК «Система»

«Роснефть» обратилась в правоохранительные органы для расследования обстоятельств, при которых в базе данных Арбитражного суда Башкирии появилась запись об отказе компании от иска к АФК «Система». Об этом сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

По словам Леонтьева, появившаяся в базе информация — это подлог.

«В адрес суда был направлен документ из Москвы от имени „Роснефти“, в котором говорилось, что в связи с достижением мирового соглашения компания отказывается от всех претензий к АФК „Система“. Документ с явными признаками фальшивки», — заявил Леонтьев.

Вскоре после того, как СМИ сообщили о новой записи в базе данных суда, эта информация была удалена.

Как сообщает РБК, после появления сообщений об отзыве иска к «Системе» ее акции выросли примерно на 17 процентов. Когда «Роснефть» выступила с опровержением, котировки снизились.