«Роснефть» попросила расследовать появление «фальшивки» об отзыве иска к АФК «Система»

Интерфакс
13:53, 20 июня 2017
Надежный источник

«Роснефть» обратилась в правоохранительные органы для расследования обстоятельств, при которых в базе данных Арбитражного суда Башкирии появилась запись об отказе компании от иска к АФК «Система». Об этом сообщил пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

По словам Леонтьева, появившаяся в базе информация — это подлог.

«В адрес суда был направлен документ из Москвы от имени „Роснефти“, в котором говорилось, что в связи с достижением мирового соглашения компания отказывается от всех претензий к АФК „Система“. Документ с явными признаками фальшивки», — заявил Леонтьев.

Вскоре после того, как СМИ сообщили о новой записи в базе данных суда, эта информация была удалена.

Как сообщает РБК, после появления сообщений об отзыве иска к «Системе» ее акции выросли примерно на 17 процентов. Когда «Роснефть» выступила с опровержением, котировки снизились.

«Роснефть» требует от АФК «Система» 170 миллиардов рублей в качестве возмещения потерь от обесценивания «Башнефти» — бывшего актива «Системы», который в 2016 году достался «Роснефти». Нефтяная компания считает, что «из-за организационно-финансовых манипуляций» бывшего менеджмента «Башнефти» ее цена значительно снизилась.
АФК «Система» владела «Башнефтью» до 2014 года, когда на главу «Системы» Владимира Евтушенкова завели уголовное дело. Преследование бизнесмена прекратили после того, как акции «Башнефти» перешли к государству.

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