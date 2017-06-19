Задержан бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский
В Москве задержан бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Об этом «Медузе» сообщили три источника, знакомых с ситуацией. Официально о задержании Малобродского не сообщалось.
Один из источников «Медузы» сообщил, что заседание суда по мере пресечения задержанному состоится в среду, 21 июня.
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Алексей Малобродский работал в «Гоголь-центре» с момента основания театра в феврале 2013 года до марта 2015 года. Он пришел в театр вместе с Кириллом Серебренниковым.