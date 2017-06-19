Правительство поддержало законопроект о запрете анонимности в мессенджерах

Правительственная комиссия подготовила положительный отзыв на законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. Официально, пишут «Ведомости», отзыв будет одобрен 22 июня, однако изданию удалось заранее ознакомиться с проектом документа.

Правительство, говорится в проекте отзыва, в целом поддерживает законопроект, но считает, что его положения, связанные с идентификацией пользователей, требуют уточнения

Так, в правительственной комиссии считают, что нельзя однозначно определить содержание понятия «идентификация пользователя сети интернет». В уточнении, по мнению комиссии, также нуждается и термин «перечень сведений о пользователе, подлежащих установлению при его идентификации».