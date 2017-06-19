Правительство поддержало законопроект о запрете анонимности в мессенджерах
Правительственная комиссия подготовила положительный отзыв на законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. Официально, пишут «Ведомости», отзыв будет одобрен 22 июня, однако изданию удалось заранее ознакомиться с проектом документа.
Правительство, говорится в проекте отзыва, в целом поддерживает законопроект, но считает, что его положения, связанные с идентификацией пользователей, требуют уточнения
Так, в правительственной комиссии считают, что нельзя однозначно определить содержание понятия «идентификация пользователя сети интернет». В уточнении, по мнению комиссии, также нуждается и термин «перечень сведений о пользователе, подлежащих установлению при его идентификации».
Правительство концептуально поддерживает этот законопроект в связи с актуальностью проблемы передачи мессенджерами мгновенных сообщений, «содержащих информацию, распространяемую с нарушением законодательства Российской Федерации», говорится с проекте отзыва.