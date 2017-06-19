Правительство поддержало законопроект о запрете анонимности в мессенджерах

Ведомости
13:17, 19 июня 2017
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Правительственная комиссия подготовила положительный отзыв на законопроект о запрете анонимности в мессенджерах. Официально, пишут «Ведомости», отзыв будет одобрен 22 июня, однако изданию удалось заранее ознакомиться с проектом документа.

Правительство, говорится в проекте отзыва, в целом поддерживает законопроект, но считает, что его положения, связанные с идентификацией пользователей, требуют уточнения

Так, в правительственной комиссии считают, что нельзя однозначно определить содержание понятия «идентификация пользователя сети интернет». В уточнении, по мнению комиссии, также нуждается и термин «перечень сведений о пользователе, подлежащих установлению при его идентификации».

Правительство концептуально поддерживает этот законопроект в связи с актуальностью проблемы передачи мессенджерами мгновенных сообщений, «содержащих информацию, распространяемую с нарушением законодательства Российской Федерации», говорится с проекте отзыва.

Ведомости
Законопроект, который запрещает мессенджерам регистрировать пользователей без установления личности, был внесен в Госдуму 24 мая. Идентифицировать пользователей мессенджеров авторы законопроекта предлагают по телефонному номеру «в рамках взаимодействия с сотовыми операторами».
Законопроект распространяется только на те мессенджеры, которые зарегистрировались в Роскомнадзоре как распространители информации. В этом списке, например, нет ни телеграма, ни WhatsApp.
14 июня Госдума приняла законопроект в первом чтении.

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