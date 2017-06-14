Законопроект о запрете анонимности в мессенджерах прошел первое чтение

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает анонимно общаться в мессенджерах. За документ проголосовали 356 депутатов, против — двое, один воздержался. Трансляция заседания идет на сайте Думы.

Одновременно был принят в первом чтении законопроект, который обязывает операторов сотовой связи проверять паспортные данные абонентов при продаже SIM-карт. За него проголосовали 396 депутатов, трое выступили против.