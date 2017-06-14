Законопроект о запрете анонимности в мессенджерах прошел первое чтение
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает анонимно общаться в мессенджерах. За документ проголосовали 356 депутатов, против — двое, один воздержался. Трансляция заседания идет на сайте Думы.
Одновременно был принят в первом чтении законопроект, который обязывает операторов сотовой связи проверять паспортные данные абонентов при продаже SIM-карт. За него проголосовали 396 депутатов, трое выступили против.
Законопроект о мессенджерах был внесен на рассмотрение 24 мая. Документ запрещает оказывать услуги пользователям, личность которых не установлена. Точный порядок идентификации установит правительство, но предполагается, что это будет происходить по номеру телефона, который должен быть «привязан» к паспорту.
Действие законопроекта распространяется только на официально зарегистрированные в России мессенджеры. Пока в реестре нет ни телеграма, ни WhatsApp. За отказ регистрироваться Роскомнадзор может блокировать доступ к мессенджерам, как это было с китайским WeChat.