Свидетели ДТП с «пьяным мальчиком» рассказали об угрозах

Свидетели ДТП в Подмосковье, в результате которого погиб шестилетний мальчик, получали угрозы в свой адрес, заявила региональный омбудсмен Екатерина Семенова.

Также по словам Семеновой, свидетели рассказали, что получали «пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило». От кого исходили угрозы и «пожелания», омбудсмен сообщать не стала.

Семья погибшего ребенка, заявила Семенова, получила после ДТП почтовый денежный перевод. Этим, по словам омбудсмена, попытки извинений со стороны водителя ограничились. «Интерпретировать это можно по-разному, особенно с человеческой точки зрения», — сказала Семенова.

Омбудсмен пообещала, что продолжит держать на контроле ситуацию с расследованием дела о гибели ребенка.