Свидетели ДТП с «пьяным мальчиком» рассказали об угрозах

РИА Новости
12:48, 18 июня 2017
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Свидетели ДТП в Подмосковье, в результате которого погиб шестилетний мальчик, получали угрозы в свой адрес, заявила региональный омбудсмен Екатерина Семенова.

Также по словам Семеновой, свидетели рассказали, что получали «пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило». От кого исходили угрозы и «пожелания», омбудсмен сообщать не стала.

Семья погибшего ребенка, заявила Семенова, получила после ДТП почтовый денежный перевод. Этим, по словам омбудсмена, попытки извинений со стороны водителя ограничились. «Интерпретировать это можно по-разному, особенно с человеческой точки зрения», — сказала Семенова.

Омбудсмен пообещала, что продолжит держать на контроле ситуацию с расследованием дела о гибели ребенка.

«Те свидетели, которые видели момент происшествия, говорят о том, что тоже были в их адрес определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило», — рассказала Семенова журналистам по итогам встречи с родителями и близкими погибшего мальчика.

РИА Новости
23 апреля в микрорайоне Павлино в Железнодорожном автомобиль Hyundai Solaris во дворе одного из жилых домов задавил шестилетнего мальчика.
За рулем автомобиля, как сообщалось, находилась Ольга Алисова. Отчим погибшего ребенка Роман Шимко заявил СМИ, что у Алисовой, утверждающей, что мальчик выбежал на дорогу, связи с организованной преступностью.
Широкий резонанс дело о ДТП в Павлино получило после того, как стало известно, что в результатах судмедэкспертизы говорится, что шестилетний мальчик находился в состоянии сильного опьянения. В его крови якобы было обнаружено 2,7 промилле алкоголя.
Против судмедэкспертов, выдавших заключение о «пьяном мальчике», возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Расследованием дела занялся Следственный комитет. СК также намерен проверить действия сотрудников полиции «как на месте аварии, так и при расследовании уголовного дела».

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