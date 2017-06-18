Свидетели ДТП с «пьяным мальчиком» рассказали об угрозах
Свидетели ДТП в Подмосковье, в результате которого погиб шестилетний мальчик, получали угрозы в свой адрес, заявила региональный омбудсмен Екатерина Семенова.
Также по словам Семеновой, свидетели рассказали, что получали «пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило». От кого исходили угрозы и «пожелания», омбудсмен сообщать не стала.
Семья погибшего ребенка, заявила Семенова, получила после ДТП почтовый денежный перевод. Этим, по словам омбудсмена, попытки извинений со стороны водителя ограничились. «Интерпретировать это можно по-разному, особенно с человеческой точки зрения», — сказала Семенова.
Омбудсмен пообещала, что продолжит держать на контроле ситуацию с расследованием дела о гибели ребенка.
«Те свидетели, которые видели момент происшествия, говорят о том, что тоже были в их адрес определенного рода угрозы или пожелания, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило», — рассказала Семенова журналистам по итогам встречи с родителями и близкими погибшего мальчика.