Арестованного за акцию 12 июня в Москве держали в «камере для пыток» в Мосгорсуде
Орест Черчесов, задержанный на протестной акции 12 июня в Москве, несколько часов находился в конвойном помещении в здании, похожем на «камеру пыток». Об этом рассказал «ОВД-Инфо» защитник Черчесова Эдуард Рудык.
На заседание Мосгорсуда, на котором рассматривалась апелляция на административный арест на 10 суток, Черчесов так и не попал.
С 12:30 до 17:00 его без каких-либо объяснений держали в конвойном помещении. По описанию, сообщил Рудык, помещение, в котором держали Черчесова, похоже на «камеру пыток», о которой в начале июня рассказали правозащитники.
Апелляция на административный арест Черчесова, добавил его защитник, была Мосгорсудом отклонена.
В начале июня «Медиазона» со ссылкой на «Комитет по предотвращению пыток» сообщила, что в Мосгорсуде на «минус первом этаже» находится помещение, в котором пытают и избивают арестованных. В частности, сообщали правозащитники, арестованных в этом помещении, формально предназначенном для ознакомления с материалами дел, пристегивают наручниками к вмонтированным в стену кольцам и оставляют на несколько часов.
«Медиазона» опубликовала фото арестованного, пристегнутого к кольцу в стене. Пресс-служба Мосгорсуда назвала это фото постановочным, а сообщения о пытках в здании суда — не соответствующими действительности.
12 июня на несанкционированной акции протеста против коррупции на Тверской улице в Москве были задержаны, по данным «ОВД-Инфо», более 860 человек. МВД, в свою очередь, сообщило о 150 задержанных.