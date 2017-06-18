Арестованного за акцию 12 июня в Москве держали в «камере для пыток» в Мосгорсуде

Орест Черчесов, задержанный на протестной акции 12 июня в Москве, несколько часов находился в конвойном помещении в здании, похожем на «камеру пыток». Об этом рассказал «ОВД-Инфо» защитник Черчесова Эдуард Рудык.

На заседание Мосгорсуда, на котором рассматривалась апелляция на административный арест на 10 суток, Черчесов так и не попал.

С 12:30 до 17:00 его без каких-либо объяснений держали в конвойном помещении. По описанию, сообщил Рудык, помещение, в котором держали Черчесова, похоже на «камеру пыток», о которой в начале июня рассказали правозащитники.

Апелляция на административный арест Черчесова, добавил его защитник, была Мосгорсудом отклонена.