Мосгорсуд назвал постановочной фотографию с пытками арестованного

Пресс-служба Мосгорсуда заявила, что сообщения «Медиазоны» о пытках, которым подвергаются арестованные в здании суда, «не соответствуют действительности» и «имеют провокационный характер».

В частности, утверждают в Мосгорсуде, в здании нет помещения с кольцами для наручников, фотографию которого опубликовало издание (на снимке изображен сидящий на полу мужчина, руки которого пристегнуты к стене за спиной).

«Медиазона»

При этом в настоящей комнате для ознакомления с материалами дела, сказано в сообщении, действительно есть два кольца, вмонтированных в стену на уровне письменных столов. Они «предназначены для ограничения свободы действий лиц, содержащихся под стражей, исключительно для обеспечения безопасности сотрудников суда».

В пресс-службе также подчеркнули, что «конвойные помещения» используются лишь сотрудниками полиции, которые не подчиняются Мосгорсуду, а все жалобы на них перенаправляются в следственные органы.

«Между тем в Московский городской суд не поступали сведения о том, что факты противоправных действий сотрудников конвойной службы нашли свое подтверждение», — заявили в Мосгорсуде.