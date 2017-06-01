Арестанты рассказали о пытках в здании Мосгорсуда

В кабинете для ознакомления с материалами дела на минусовом этаже Мосгорсуда арестованные подвергаются пыткам и избиениям. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на представителя Общественной наблюдательной комиссии, юриста «Комитета по предотвращению пыток» Дмитрия Пискунова, который поговорил с двумя арестантами.

Гражданин Узбекистана Камрон Усмонов, обвиняемый в разбойных нападениях, рассказал Пискунову, что его на восемь-девять часов пристегивали наручниками к кольцам, вмонтированным в стену кабинета № 144. Адвокат арестованного Фируза Камолова писала жалобы на конвойных в прокуратуру и суд, но не добилась никакого результата.

«Медиазона»

Другой арестант Денис Карелин рассказал Пискунову, что 28 октября 2016 года был дважды избит в Мосгорсуде. Карелина также пристегивали наручниками к стене.

«Основное предназначение этих колец, как я понял, заключается не в том, чтобы подследственные знакомились с делами. Основным является то, что их на несколько часов оставляют почти в позе немного облегченного — в случае, если конвоирам по каким-то причинам не понравился человек. Вообще, почти все рассказывают, что конвоиры в Мосгорсуде взрываются по любому поводу», — сообщил Пискунов.

По словам юриста, в 2015 году о пытках в здании Мосгорсуда правозащитникам рассказывала 60-летняя Людмила Фадеева, которую обвиняли в мошенничестве. Она описала кабинет для ознакомления с материалами уголовных дел следующим образом: «В данном помещении имелось два стола. Возле каждого стола в стену вмонтировано металлическое кольцо для фиксации содержащегося под стражей наручниками к стене. В данном помещении отсутствуют камеры видеонаблюдения».

Начальник отдела Мосгорсуда по связям с общественностью Ульяна Солопова заявила «Медиазоне», что охраной арестантов занимаются полицейские, которые «не состоят в служебной зависимости и не подконтрольны судьям и руководству судов». В пресс-службе управления МВД по Москве отказались комментировать информацию о пытках, посоветовав обратиться в Мосгорсуд.