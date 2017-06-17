Полиция Лондона: погибшими при пожаре в Grenfell Tower считаются 58 человек

Полиция Лондона заявила, что считает погибшими при пожаре в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower по меньшей мере 58 человек.

Представитель полиции Стюарт Канди пояснил, что официально эти люди числятся пропавшими без вести. В их число входят и те 16 человек, тела которых были доставлены в морг.

Канди заявил, что оценка числа погибших может вырасти, но он «очень надеется, что этого не произойдет». Ранее официально сообщалось о гибели 30 человек.

По данным «Би-би-си», пропавшими могут быть около 70 человек.