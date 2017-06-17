Полиция Лондона: погибшими при пожаре в Grenfell Tower считаются 58 человек
Полиция Лондона заявила, что считает погибшими при пожаре в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower по меньшей мере 58 человек.
Представитель полиции Стюарт Канди пояснил, что официально эти люди числятся пропавшими без вести. В их число входят и те 16 человек, тела которых были доставлены в морг.
Канди заявил, что оценка числа погибших может вырасти, но он «очень надеется, что этого не произойдет». Ранее официально сообщалось о гибели 30 человек.
По данным «Би-би-си», пропавшими могут быть около 70 человек.
Пожар в 27-этажном жилом доме Grenfell Tower на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня. Огнем были охвачены все этажи высотного здания; в доме находились около 600 человек. По имеющимся данным, часть погибших не стала выходить из здания, руководствуясь противопожарной инструкцией.
Случившееся спровоцировало протесты местных жителей, разозленных реакцией властей на пожар и недостатком информации о погибших. Протестующие митинговали как в здании районной администрации, так и резиденции премьер-министра Терезы Мэй.