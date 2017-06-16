Полиция Лондона сообщила о 30 погибших при пожаре в Grenfell Tower

При пожаре в многоэтажном жилом доме Grenfell Tower, по последним данным, погибли 30 человек, сообщила полиция Лондона.

Cmdr Cundy confirms #GrenfellTower fire fatalities now 30, sadly figure may rise. 24 people are in hospital, 12 receiving critical care. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) June 16, 2017

В больницах города находятся 24 пострадавших жителя Grenfell Tower, состояние 12 из них врачи оценивают как крайне тяжелое.

Операция по поиску и опознанию погибших при пожаре продолжается, сообщается в официальном твитере полиции Лондона.

По данным BBC News, до сих пор не установлено местонахождение 76 человек, которые могли находиться в Grenfell Tower во время пожара. The Telegraph пишет о более чем 70 числящихся пропавшими без вести.