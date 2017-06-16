Глава Росгвардии: протестные акции в РФ проводятся по сценариям «цветных революций»

Протестные акции в России «имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и „цветные революции“ в других странах», заявил в интервью «Интерфаксу» глава Росгвардии Виктор Золотов.

«Истинные цели борьбы с коррупцией, — считает он, — подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса». При этом методы «расшатывания» ситуации в обществе, «зачастую с опорой на чувства добропорядочных граждан, становятся все хитрей и изощренней», подчеркнул Золотов.

Глава Росгвардии также считает, что «под предлогом нарушений прав и демократических свобод в России» зарубежные СМИ «ведут постоянные информационные атаки по дискредитации политического руководства нашей страны».

Одной из основных задач Росгвардии, напомнил он, является противодействие таким «попыткам дестабилизации», добавив, что у возглавляемой им структуры «уже есть подобный опыт».