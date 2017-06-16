Глава Росгвардии: протестные акции в РФ проводятся по сценариям «цветных революций»

Интерфакс
06:11, 16 июня 2017
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Протестные акции в России «имеют явную системность и проводятся по схожим сценариям, что и „цветные революции“ в других странах», заявил в интервью «Интерфаксу» глава Росгвардии Виктор Золотов.

«Истинные цели борьбы с коррупцией, — считает он, — подменяются общей дестабилизацией, созданием хаоса». При этом методы «расшатывания» ситуации в обществе, «зачастую с опорой на чувства добропорядочных граждан, становятся все хитрей и изощренней», подчеркнул Золотов.

Глава Росгвардии также считает, что «под предлогом нарушений прав и демократических свобод в России» зарубежные СМИ «ведут постоянные информационные атаки по дискредитации политического руководства нашей страны».

Одной из основных задач Росгвардии, напомнил он, является противодействие таким «попыткам дестабилизации», добавив, что у возглавляемой им структуры «уже есть подобный опыт».

Росгвардия была создана указом президента РФ Владимира Путина в апреле 2016 года на базе Внутренних войск МВД, в нее вошлии ОМОН и СОБР территориальных органов МВД, а также ФГУП «Охрана» (вневедомственная охрана).
Росгвардия подчиняется непосредственно президенту. Виктор Золотов, возглавляющий Росгвардию, — бывший начальник охраны Владимира Путина.
В декабре глава управления Росгвардии в Алтайском крае заявил, что что войска национальной гвардии создали для борьбы с «пятой колонной» и «революционными брожениями».
Бойцы Росгвардии принимали участие в задержании участников акций протеста против коррупции, прошедших в РФ 26 марта и 12 июня.

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