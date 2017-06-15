Спецпрокурор начал расследование в отношении Трампа о возможном препятствии правосудию

The Washington Post
06:51, 15 июня 2017
Требует подтверждения

Специальный прокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией, также проверяет, не пытался ли действующий президент США препятствовать правосудию. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Мюллер в рамках расширенной проверки уже провел несколько бесед с высокопоставленными представителями спецслужб.

Источники газеты, пожелавшие сохранить свои имена в тайне, заявили, что ответить на вопросы спецпрокурора согласились, в числе прочих, глава национальной разведки Дэн Коутс и директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс.

В ходе расследования, по данным издания, в частности, рассчитывает выяснить, не пытался ли Трамп как-либо повлиять на ситуацию с его бывшим советником по нацбезопасности Майклом Флинном.

Майкл Флинн был вынужден покинуть пост советника Трампа в феврале 2017 года после того, как стало известно, что он не доложил вице-президенту о содержании его разговоров с послом РФ в США Сергеем Кисляком.
Ранее бывший директор ФБР Джеймс Коми в показаниях сенатскому комитету по разведке сообщил, что Трамп в личном разговоре просил его «оставить в покое» дело Майкла Флинна, назвав своего бывшего советника «хорошим парнем».
Также сообщалось, что Трамп просил Коми, Коутса и Роджерса выступить с заявлениями, что у ФБР, национальной разведки и АНБ нет никаких доказательств его связи с Россией.
Роберт Мюллер, возглавлявший ФБР с 2001 по 2013 годы, был назначен спецпрокуром для расследования возможных связей Дональда Трампа и его окружения с Россией в середине мая. Собственное расследование связей окружения Трампа с Россией ведет Конгресс США.
Трамп категорически отвергает предположения как о связях с Россией, так и о возможном российском влиянии на его победу на выборах.

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