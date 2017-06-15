Спецпрокурор начал расследование в отношении Трампа о возможном препятствии правосудию

Специальный прокурор Роберт Мюллер, занимающийся расследованием возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией, также проверяет, не пытался ли действующий президент США препятствовать правосудию. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, Мюллер в рамках расширенной проверки уже провел несколько бесед с высокопоставленными представителями спецслужб.

Источники газеты, пожелавшие сохранить свои имена в тайне, заявили, что ответить на вопросы спецпрокурора согласились, в числе прочих, глава национальной разведки Дэн Коутс и директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс.

В ходе расследования, по данным издания, в частности, рассчитывает выяснить, не пытался ли Трамп как-либо повлиять на ситуацию с его бывшим советником по нацбезопасности Майклом Флинном.