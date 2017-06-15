Назначена дата третьей попытки рассмотрения диссертации Мединского

Диссовет по истории Белгородского государственного национального исследовательского университета рассмотрит докторскую диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского 7 июля.

Как сообщили в управлении вуза по связям с общественностью и СМИ, для рассмотрения работы уже сформирована специальная комиссия.

О том, что работу Мединского рассмотрит диссовет Белгородского государственного национального исследовательского университета, стало известно в апреле. В совет входит историк Виталий Пенской, который в 2012 году опубликовал статью под заголовком «Без навыков историка», в которой раскритиковал диссертацию.