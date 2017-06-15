Назначена дата третьей попытки рассмотрения диссертации Мединского
Диссовет по истории Белгородского государственного национального исследовательского университета рассмотрит докторскую диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского 7 июля.
Как сообщили в управлении вуза по связям с общественностью и СМИ, для рассмотрения работы уже сформирована специальная комиссия.
О том, что работу Мединского рассмотрит диссовет Белгородского государственного национального исследовательского университета, стало известно в апреле. В совет входит историк Виталий Пенской, который в 2012 году опубликовал статью под заголовком «Без навыков историка», в которой раскритиковал диссертацию.
Владимир Мединский в 2011 году, еще до назначения на пост министра, защитил докторскую диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков». В 2016 году группа ученых потребовала лишить министра докторской степени на том основании, что его работа содержит грубые ошибки.
Работу Мединского сначала отправили на рассмотрение в диссовет Уральского федерального университета, однако в день заседания изучение диссертации было отложено. Затем работу отозвали из УрФУ и передали в диссовет МГУ. Там до рассмотрения диссертации также дело не дошло.