Глава РПЦ провел закрытую консультацию с политологами

Глава РПЦ патриарх Кирил провел закрытую встречу с политологами и философами. Двухчасовая встреча, рассказали «Ведомостям» ее участники, состоялась 12 июня в резиденции патриарха в Свято-Даниловом монастыре.

Во встрече с главой РПЦ, по данным издания, участвовали полтора десятка человек, в том числе декан философского факультета МГУ Владимир Миронов и его заместитель Алексей Козырев, политологи Дмитрий Бадовский, Олег Матвейчев, Сергей Михеев, Михаил Ремизов и Мария Мчедлова.

Встреча в таком формате, по словам собеседников «Ведомостей», состоялась впервые. На ней обсуждались проблемы взаимоотношений церкви и общества — как их можно улучшить и из-за чего они могут ухудшиться.

Такие резонансные вопросы, как передача РПЦ Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге или дело блогера Соколовского, не обсуждались, добавили источники.

Декан философского факультета МГУ подтвердил «Ведомостям» факт встречи, однако не стал раскрывать ее подробности. Миронов лишь сообщил, что главу РПЦ интересовало, как интеллигенция воспринимает происходящее в стране.