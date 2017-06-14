Мать попросила не разлучать ее с задержанной на акции 12 июня дочерью. Суд арестовал обеих

Судья Фрунзенского суда Санкт-Петебурга Олег Щербаков арестовал на восемь суток Эвелину Муртазину, задержанную на акции 12 июня, потому что она попросила не разлучать ее с ранее арестованной дочерью. Об этом сама Муртазина рассказала «Медиазоне».

До этого другой судья арестовал на восемь суток ее дочь Ирину Муртазину, также назначив ей штраф 10 тысяч рублей. Как отмечает корреспондент «Эха Москвы» Арсений Веснин, саму Эвелину Муртазину суд первоначально отпустил — затем решение было изменено по ее просьбе.

Муртазина пояснила, что они с дочерью приехали в Петербург из Моздока по работе, а на акции 12 июня оказались случайно.

В суде «Медиазоне» отказались комментировать решения по Муртазиным, заметив, что на сайте суда есть «все, что вам положено знать». На сайте информации о материалах по Муртазиным нет.