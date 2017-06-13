В нападении на полицейского на акции в Москве заподозрили несовершеннолетнего

По уголовному делу о нападении на сотрудника полиции на протестной акции 12 июня в центре Москвы проходит в качестве подозреваемого 17-летний Михаил Галяшкин. Об этом «Медиазоне» сообщила координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова. Полиция и Следственный комитет пока не подтвердили эту информацию.

По словам Бароновой, Галяшкин находится в СК. Он отказался давать показания, сославшись на статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Имя Михаила Галяшкина указано в списке задержанных, который ранее был опубликован на сайте «ОВД-Инфо». После задержания на Тверской улице Галяшкина доставили в ОВД «Текстильщики».