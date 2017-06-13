В нападении на полицейского на акции в Москве заподозрили несовершеннолетнего
По уголовному делу о нападении на сотрудника полиции на протестной акции 12 июня в центре Москвы проходит в качестве подозреваемого 17-летний Михаил Галяшкин. Об этом «Медиазоне» сообщила координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова. Полиция и Следственный комитет пока не подтвердили эту информацию.
По словам Бароновой, Галяшкин находится в СК. Он отказался давать показания, сославшись на статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.
Имя Михаила Галяшкина указано в списке задержанных, который ранее был опубликован на сайте «ОВД-Инфо». После задержания на Тверской улице Галяшкина доставили в ОВД «Текстильщики».
12 июня «ОВД-Инфо» сообщал, что в нападении на полицейского в Москве подозревают двух человек — Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. По последним данным, Давыдова отпустили из полиции, а Шапошникова собираются судить по административной статье.
13 июня Следственный комитет сообщил, что за нападение на полицейского задержан один человек. Его имени СК не назвал. Следователи утверждают, что подозреваемый распылил в лицо полицейскому слезоточивый газ. Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия против сотрудника правоохранительных органов.
В День России 12 июня на Тверской улице прошла несогласованная с властями акция против коррупции. По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала более 800 человек. МВД сообщало о 150 задержанных.