В Москве на акции 12 июня задержали более 130 подростков

В Москве на акции против коррупции 12 июня задержали 136 подростков, заявил глава департамента региональной безопасности Владимир Черников.

«Мое мнение — эти ребята переживают сейчас период заблуждений, они живут в своем, иногда кем-то придуманном, мире», — сказал Черников «Интерфаксу».

Чиновник также заявил, что действия полиции были оправданы: «Учитывая, что и прокуратура выпустила предупреждение о недопустимости нарушения закона, неожиданностью задержание не было ни для кого. А дальше жесткость полицейских определялась, в том числе, тем, что они адекватно отвечали на те действия, которые были направлены уже против них».