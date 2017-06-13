«Они не понимали, что являются объектом провокации». Глава СПЧ раскритиковал акцию протеста в Москве

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов раскритиковал политика Алексея Навального за призыв выйти на несогласованную акцию протеста в центре Москвы 12 июня.

Такое решение Навального Федотов назвал «контрпродуктивным», напомнив, что оппозиции согласовали митинг на проспекте Сахарова. По мнению главы СПЧ, из-за призыва выйти на Тверскую улицу были задержаны как случайные люди, так и те, кто поддался на провокацию Навального.

Федотов также заметил, что на несогласованной протестной акции в Петербурге были задержаны два члена Совета по правам человека, которых затем отвезли к согласованной площадке митинга на окраине города. При этом глава СПЧ не стал давать оценку действиям полиции, пояснив, что сделает это позже. Федотов похвалил полицию за то, что участникам акции предложили бесплатные автобусы. «Но это не нужно делать насильно», — добавил он.