«Они не понимали, что являются объектом провокации». Глава СПЧ раскритиковал акцию протеста в Москве

РБК
05:03, 13 июня 2017
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Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов раскритиковал политика Алексея Навального за призыв выйти на несогласованную акцию протеста в центре Москвы 12 июня.

Такое решение Навального Федотов назвал «контрпродуктивным», напомнив, что оппозиции согласовали митинг на проспекте Сахарова. По мнению главы СПЧ, из-за призыва выйти на Тверскую улицу были задержаны как случайные люди, так и те, кто поддался на провокацию Навального.

Федотов также заметил, что на несогласованной протестной акции в Петербурге были задержаны два члена Совета по правам человека, которых затем отвезли к согласованной площадке митинга на окраине города. При этом глава СПЧ не стал давать оценку действиям полиции, пояснив, что сделает это позже. Федотов похвалил полицию за то, что участникам акции предложили бесплатные автобусы. «Но это не нужно делать насильно», — добавил он.

«Я видел, что среди тех, кто был задержан, были люди совершенно случайные, а были, наоборот, люди, которые поддались на провокацию и совершенно сознательно пришли на Тверскую улицу. Они не понимали, что являются объектом провокации. Я имею ввиду поведение господина Навального», — заявил Федотов.

РБК
12 июня в России прошли протестные акции, посвященные расследованию Фонда борьбы с коррупцией о премьер-министре Дмитрии Медведеве. В Москве полиция задержала более 800 человек, в Петербурге — 500 человек.
Самого Навального задержали днем 12 июня на выходе из дома, суд арестовал его на 30 суток. Против двух участников московской акции также возбудили уголовное дело о нападении на сотрудника Росгвардии.

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