Омбудсмен в Санкт-Петербурге: власть провоцирует людей на проведение несогласованных акций

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов возложил на власть часть ответственности за массовые задержания на протестной акции 12 июня.

Омбудсмен заявил, что «самоустранение органов власти от обязанности содействовать реализации прав» граждан на мирные собрания «фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией на проведение несогласованных акций, разрушает уважение к закону, подрывает доверие к государству».

Шишлов отметил, что в числе задержанных на акции в Петербурге оказались несовершеннолетние, журналисты и случайные люди, которые не совершали никаких общественно опасных действий.