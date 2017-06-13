Никиту Михалкова позвали разрабатывать текст присяги для соискателей гражданства России

Кинорежиссера Никиту Михалкова пригласили в рабочую группу, которая займется разработкой текста присяги для соискателей российского гражданства. Ввести такую присягу в начале июня предложил президент РФ Владимир Путин.

Помимо Михалкова, поучаствовать в разработке текста присяги приглашены глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и ректор Государственного института русского языка имени Пушкина Маргарита Русецкая.

Руководителем рабочей группы стал вице-спикер Госдумы Владимир Васильев, ответственным секретарем — глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Первое заседание рабочей группы состоится 15 июня.