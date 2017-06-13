Из-за брошенной петарды во время акции протеста на Тверской завели уголовное дело
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении бросившего петарду во время акции протеста на Тверской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.
В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Имя подозреваемого представители МВД раскрывать не стали, сообщив лишь, что это мужчина 1988 года рождения.
По словам представителей полиции, фигурант дела бросил петарду «в скопление людей» на Тверской. «В результате инцидента пострадавших нет», — добавили они.
12 июня на Тверской улице в Москве прошла несанкционированная акция протеста против коррупции. По данным МВД, были задержаны 150 участников акции. «ОВД-Инфо», в свою очередь, сообщило о более чем 860 задержанных.
Ранее было известно об одном возбужденном после протестной акции уголовное деле — о нападении на полицейского. По версии СК, сотрудник ОМОН Росгвардии получил ожог глаз, когда один из демонстрантов прыснул ему в лицо слезоточивым газом.
Подозреваемым по этому уголовному делу, сообщила координатор «Открытой России» Мария Баронова, проходит 17-летний Михаил Галяшкин.