Из-за брошенной петарды во время акции протеста на Тверской завели уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении бросившего петарду во время акции протеста на Тверской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Имя подозреваемого представители МВД раскрывать не стали, сообщив лишь, что это мужчина 1988 года рождения.

По словам представителей полиции, фигурант дела бросил петарду «в скопление людей» на Тверской. «В результате инцидента пострадавших нет», — добавили они.