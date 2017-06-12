В Петербурге полиция организовала шаттлы с Марсового поля для участников акции протеста

Полиция в Санкт-Петербурге организовала автобусы от Марсового поля до Удельного парка, где ранее власти города предлагали согласовать проведение оппозиционной акции протеста.

По данным «Фонтанки», на Марсовом поле не менее девяти автобусов для доставки участников оппозиционной акции в Удельный парк. Полиция предупреждает, что всех, кто будет пытаться провести акцию на Марсовом поле, как изначально и собирались организаторы митинга «Требуем ответов», будут задерживать. Корреспондент «Фонтанки» заметил рядом с Марсовым полем не менее 5 автозаков для задержанных.

«Фонтанка» сообщает, что полиция приступила к задержаниям, но сведений о количестве задержанных нет. По данным издания, на площади собрались около двух тысяч человек, но трудно понять, кто пришел на мероприятия, связанные с Днем России, а кто — ради участия в оппозиционной акции. Впоследствии стало известно о задержании нескольких десятков человек на Марсовом поле.