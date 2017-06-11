Появление фильма «Он вам не Димон» на сайте ярославской прокуратуры объяснили взломом

Прокуратура Ярославской области, на сайте которой был опубликован фильм «Он вам не Димон», объявила о взломе, сообщает издание «Ярновости». Прокуратура начала проверку по поводу неправомерного доступа к сайту.

Ранее на сайте появился фильм Фонда борьбы с коррупцией о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Он сопровождался подписью: «Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона». Призыв был посвящен антикоррупционным акциям, запланированным на 12 июня.

Вскоре после появления фильма на сайте прокуратуры сайт перестал открываться. Копия страницы доступна в кэше.