Фильм «Он вам не Димон» разместили на сайте петербургского правительства. Ранее он появился на сайте ярославской прокуратуры

На сайте петербургского правительства 11 июня, накануне антикоррупционных митингов, разместили фильм «Он вам не Димон» о «тайной империи» Дмитрия Медведева. Ролик был размещен на странице новостей Комитета по вопросам законности и правопорядка, который отвечает за согласование митингов.

Сейчас страница с роликом удалена, но она сохранилась в кэше. Вместе фильмом был опубликован плакат социальной рекламы с призывом не ходить на митинги оппозиции.

«ПОМНИТЕ! Эти люди воруют наши деньги, сажают в тюрьмы случайных и невиновных людей, используя правоохранительные органы в качестве цепных псов, а их преступления сходят им с рук. Эти люди полностью дискредитировали такие понятия как „Демократия“, „Право“ и „Свобода слова“», — говорилось на странице правительства Санкт-Петербурга. (Орфография и пунктуация сохранены.)

Ранее 11 июня фильм «Он вам не Димон» обнаружили на сайте прокуратуры Ярославской области. В ведомстве заявили, что сайт был взломан.