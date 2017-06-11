Преступник, застреливший четырех человек в Кратово, убит

Подробностей об обстоятельствах операции пока нет. С момента официального сообщения о том, что местонахождение преступника установлено , до сообщения о его ликвидации прошло почти два часа.

Житель Кратово, открывший 10 июня стрельбу по прохожим и застреливший четырех человек, убит. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД.

10 июня в подмосковном Кратово местный житель открыл стрельбу из ружья по прохожим с территории своего дома. Он убил четырех человек и нескольких ранил; точное количество пострадавших неизвестно.

Дом, где забаррикадировался преступник, загорелся; ему удалось покинуть здание и скрыться. Сообщается, что он отстреливался и кидал гранаты в полицейских и сотрудников Росгвардии.

Вскоре СМИ сообщили, что местонахождение преступника установлено и идет операция по его нейтрализации. Незадолго до сообщения о его убийстве стало известно, что к месту проведения операции стянуты дополнительные силы, в том числе бронетранспортеры.

По имеющимся данным, мужчину звали Игорь Зенков, он родился в 1967 году. СМИ выяснили, что он был сотрудником МЧС, а после увольнения лежал в психиатрической больнице. Сообщалось также, что он участвовал в военных действиях — по разным данным, в Афганистане или в Чечне.