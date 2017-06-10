Умер создатель пиццы с ананасом Сэм Панопулос
Канадский повар и бизнесмен Сэм Панопулос, который считается создателем пиццы с ананасом (гавайской пиццы), умер в больнице города Лондон в канадской провинции Онтарио. Ему было 83 года.
SAD NEWS... #SamPanopoulos, the Canadian man who invented Hawaiian pizza has passed away. He was 83 years old. pic.twitter.com/kPE1qoFtM5— KiSS 92.5 (@KiSS925) June 10, 2017
Сэм Панопулос родился в Греции в 1934 году. В возрасте 20 лет он переехал в Канаду. В 2015 году он рассказывал, что полюбил пиццу во время остановки корабля в Неаполе; в Канаде в то время пицца распространена не была.
Панопулос стал работать в ресторанном бизнесе вместе со своими братьями. Считается, что он экспериментировал с разными вариантами наполнения пиццы, и в 1962 году попробовал сделать ее с ананасом, ветчиной и беконом; блюдо приобрело популярность среди местных жителей и впоследствии распространилось по миру.
В феврале 2017 года президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон выступил против добавления ананаса в пиццу, заметив, что запретил бы делать это, если бы мог. Как отмечает «Би-би-си», Панопулос тогда заявил, что не понимает претензий политика, поскольку ананас, по его мнению, добавляет блюду освежающий эффект.