Умер создатель пиццы с ананасом Сэм Панопулос

Канадский повар и бизнесмен Сэм Панопулос, который считается создателем пиццы с ананасом (гавайской пиццы), умер в больнице города Лондон в канадской провинции Онтарио. Ему было 83 года.

Сэм Панопулос родился в Греции в 1934 году. В возрасте 20 лет он переехал в Канаду. В 2015 году он рассказывал, что полюбил пиццу во время остановки корабля в Неаполе; в Канаде в то время пицца распространена не была.

Панопулос стал работать в ресторанном бизнесе вместе со своими братьями. Считается, что он экспериментировал с разными вариантами наполнения пиццы, и в 1962 году попробовал сделать ее с ананасом, ветчиной и беконом; блюдо приобрело популярность среди местных жителей и впоследствии распространилось по миру.