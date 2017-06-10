Роскомнадзор попросил провайдеров временно закрыть «дыру» в системе блокировок

В нескольких регионах России Роскомнадзор велел провайдерам до 16 июня ограничивать доступ к сайтам из «черного списка» лишь по IP-адресам, указанным в реестре запрещенных сайтов. Это требование может быть связано с уязвимостью в системе мониторинга и блокировки сайтов в России, из-за которой в июне у многих пользователей оказались недоступны незаблокированные сайты, в том числе «Медуза».

Копия такого требования управления Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу опубликована в телеграм-канале «Сайберсекьюрити и Ко» (подтвердить в Роскомнадзоре его подлинность «Медузе» не удалось). Два провайдера из Северо-западного федерального округе рассказали «Медузе», что получили такую же просьбу — в виде документа и по телефону. Еще один провайдер из СЗФО сообщил, что к нему с таким требованием не обращались.

С чем связаны временные рамки, указанные в требовании, неизвестно.

В документе Роскомнадзор требует «не осуществлять DNS-резолвинг» — эту процедуру совершают небольшие провайдеры, у которых нет системы блокировки по доменному имени. Им приходится обращаться к DNS (системе доменных имен), чтобы получить актуальный IP-адрес запрещенного сайта — владельцы сайтов могут менять IP, и Роскомнадзор следит, чтобы провайдеры блокировали именно актуальный адрес; за нарушение компаниям грозит штраф. В документе подчеркивается, что «данное изменение в системе фильтрации не повлечет за собой применение штрафных санкции».

В июне владельцы некоторых запрещенных сайтов стали прописывать в DNS IP-адреса сторонних сайтов — к примеру, интернет-кинотеатра ivi.ru, «Википедия», «Медузы», TJ. Это привело к блокировке этих сайтов у пользователей некоторых провайдеров. 9 июня выяснилось, что злоумышленники привязали к заблокированным доменам IP-адреса серверов авторизации интернет-платежей нескольких крупнейших российских банков.