МВД начало проверку из-за «заведомо ложной информации» о сбоях в платежных системах банков

Министерство внутренних дел РФ сообщило о начале проверки в связи с распространением «заведомо ложной информации» о сбоях в работе платежных систем крупных российских банков «в результате DNS-атаки».

«МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации», — сказано в пресс-релизе, опубликованном вечером 9 июня.

По результатам проверки планируется принять «процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством».