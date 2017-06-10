МВД начало проверку из-за «заведомо ложной информации» о сбоях в платежных системах банков
Министерство внутренних дел РФ сообщило о начале проверки в связи с распространением «заведомо ложной информации» о сбоях в работе платежных систем крупных российских банков «в результате DNS-атаки».
«МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации», — сказано в пресс-релизе, опубликованном вечером 9 июня.
По результатам проверки планируется принять «процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством».
Вечером 9 июня стало известно, что произошел сбой в работе терминалов Сбербанка, установленных в магазинах, кафе и других торговых точках. Сообщалось, что проблемы с оплатой могут быть и у клиентов других банков. Впоследствии в Сбербанке заявили, что сбой продлился около часа и «повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка».
В Роскомнадзоре заявили, что «информация об атаках на платежные системы не подтверждается». О какой информации идет речь, в ведомстве не пояснили.
9 июня также стало известно, что злоумышленники заблокировали IP-адреса серверов авторизации интернет-платежей крупнейших российских банков (они использовали ту же уязвимость в системе блокировок Роскомнадзора, из-за которой у ряда пользователей оказалась недоступна, в частности, «Медуза»). Прямых подтверждений того, что сбои в работе терминалов Сбербанка были связаны именно с этим, нет, однако блокировка этих адресов может привести к проблемам с оплатой покупок в интернете у клиентов этих банков.