В России произошел сбой платежных терминалов. Перестали работать карты крупнейших банков

В России во второй половине дня 9 июня произошел сбой платежных терминалов. Как сообщают «Ведомости», платежи не проходят через терминалы Сбербанка и «ВТБ 24».

Кроме того, в колл-центрах Райффазенбанка, Юникредитбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка «Ведомостям» сказали, что у клиентов может не получиться расплатиться из-за проблем с самими картами.

«Ведомости» отмечают, что резко выросло число обращений в колл-центры банков.

В Сбербанке агентству RNS заявили, что проблемы есть и при операциях в банкоматах.