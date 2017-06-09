В России произошел сбой платежных терминалов. Перестали работать карты крупнейших банков
В России во второй половине дня 9 июня произошел сбой платежных терминалов. Как сообщают «Ведомости», платежи не проходят через терминалы Сбербанка и «ВТБ 24».
Кроме того, в колл-центрах Райффазенбанка, Юникредитбанка, «Открытия» и Промсвязьбанка «Ведомостям» сказали, что у клиентов может не получиться расплатиться из-за проблем с самими картами.
«Ведомости» отмечают, что резко выросло число обращений в колл-центры банков.
В Сбербанке агентству RNS заявили, что проблемы есть и при операциях в банкоматах.
Время ожидания в колл-центрах крупнейших банков сейчас составляет более 10 минут. «Сейчас очень много обращаются к нам клиентов с жалобами на проблемы с платежами, это массовой технический сбой. Мы пока что не видим причины произошедшего», — сообщил «Ведомостям» сотрудник колл-центра «Открытия». Он объяснил, что именно большим количеством звонков клиентов вызвано длительное ожидание ответа оператора.