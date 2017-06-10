Лондонские террористы пытались арендовать грузовик перед нападением

Исполнители теракта в Лондоне, сбившие несколько человек на фургоне и затем напавшие на прохожих с ножами, пытались арендовать грузовик грузоподъемностью 7,5 тонн. Об этом сказано в пресс-релизе лондонской полиции.

Арендовать грузовик в интернете пытался утром 3 июня один из террористов Хурам Батт. Ему это не удалось, так как он не предоставил платежную информацию.

Позже он арендовал фургон, который был использован при нападении.

Глава антитеррористического подразделения полиции Дин Хейдон заявил, что последствия нападения с использованием грузовика «могли быть еще хуже», передает Reuters.