Опубликовано видео убийства террористов лондонской полицией

The Guardian
20:56, 8 июня 2017
Требует подтверждения

В интернете 7 июня было опубликовано видео с камеры наружного наблюдения в Лондоне, снятое во время теракта 3 июня. 

На видео видно, как сотрудники полиции приезжают в район Боро-маркета, где трое преступников с ножами нападали на прохожих, и открывают огонь на поражение.

Кто именно первым опубликовал видео, неизвестно. Источники газеты The Guardian подтвердили подлинность видеозаписи.

Внимание. Видео содержит сцены насилия.
London Police shooting the 3......viewer discretion is advised
Colin Halpin
3 июня в Лондоне трое террористов на фургоне врезались в прохожих у Лондонского моста, а затем вышли из машины и напали на людей с ножами. Погибли восемь человек, около 50 получили ранения. Полиция застрелила преступников. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

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