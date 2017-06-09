СК: фигурант «дела 26 марта» бил полицейского по голове ногами

Следственный комитет РФ предъявил обвинения Дмитрию Борисову — шестому фигуранту дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов на антикоррупционной акции 26 марта в Москве.

По версии следствия, Борисов «нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей». Ранее его адвокат Николай Фомин рассказывал «Медиазоне», что о сути вменяемых мужчине действий пока есть лишь «противоречивые сведения».

В пресс-релизе СК сказано, что обвиняемому собираются избрать меру пресечения. Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда сообщил, что Борисов уже арестован на два месяца, однако «Медиазона» пишет, что арестован был его однофамилец.

Поправки. Первоначально новость называлась «Шестого фигуранта „дела 26 марта“ арестовали». В ней со ссылкой на ТАСС сообщалось об аресте Дмитрия Борисова. Приносим извинения читателям.