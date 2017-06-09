СК: фигурант «дела 26 марта» бил полицейского по голове ногами
Следственный комитет РФ предъявил обвинения Дмитрию Борисову — шестому фигуранту дела о нападении на сотрудников правоохранительных органов на антикоррупционной акции 26 марта в Москве.
По версии следствия, Борисов «нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей». Ранее его адвокат Николай Фомин рассказывал «Медиазоне», что о сути вменяемых мужчине действий пока есть лишь «противоречивые сведения».
В пресс-релизе СК сказано, что обвиняемому собираются избрать меру пресечения. Ранее ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда сообщил, что Борисов уже арестован на два месяца, однако «Медиазона» пишет, что арестован был его однофамилец.
Поправки. Первоначально новость называлась «Шестого фигуранта „дела 26 марта“ арестовали». В ней со ссылкой на ТАСС сообщалось об аресте Дмитрия Борисова. Приносим извинения читателям.
Дмитрий Борисов был задержан 8 июня. Его мать рассказала «Медиазоне», что, по версии следствия, на акции 26 марта в Москве «он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину».
Всего по «делу 26 марта» о применении насилии к полицейским проходят шесть человек. Двое из них, Юрий Кулий и Александр Шпаков, уже приговорены соответственно к восьми месяцам колонии-поселения и полутора годам колонии общего режима. Суд рассмотрел их дела в особом порядке, который предусматривает признание вины.
26 марта в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. Во многих случаях они не были согласованы с властями и сопровождались задержаниями. В Москве полиция задержала более тысячи человек. На 12 июня назначены новые митинги против коррупции.