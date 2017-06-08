Задержан еще один подозреваемый в нападении на полицейского на митинге 26 марта

Медиазона
12:03, 8 июня 2017
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В Москве задержан активист Дмитрий Борисов, которого подозревают в нападении на полицейского во время митинга против коррупции 26 марта. Утром 8 июня дома у Борисова провели обыск, затем его увезли в Следственный комитет.

Мать задержанного рассказала «Медиазоне», что следователь показал ей документ, где упоминались три статьи Уголовного кодекса, в том числе статья о применении насилия к представителю власти. Две другие статьи она не запомнила.

«Его обвиняют, что 26 марта на шествии часов в 16 он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину», — рассказала мать задержанного.

По информации «Медиазоны», дело ведет следователь Андрей Уранов. Он также занимался расследованиями в отношении фигурантов «болотного дела» Ивана Непомнящих, Дмитрия Бученкова и Максима Панфилова.

Медиазона
Фигурантами «дела 26 марта» ранее стали еще пять человек. Двое из них — Юрий Кулий и Александр Шпаков — уже осуждены. Их дела были рассмотрены в особом порядке, который предусматривает признание вины. Кулий получил восемь месяцев колонии-поселения, Шпакова приговорили к полутора годам колонии общего режима.
«Дело 26 марта» расследуют по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, о применении насилия к представителю власти и о хулиганстве.
26 марта в десятках городов России прошли массовые акции против коррупции. Во многих случаях они не были согласованы с властями и сопровождались задержаниями. В Москве полиция задержала более тысячи человек. На 12 июня назначены новые митинги против коррупции.

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