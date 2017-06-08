Задержан еще один подозреваемый в нападении на полицейского на митинге 26 марта

В Москве задержан активист Дмитрий Борисов, которого подозревают в нападении на полицейского во время митинга против коррупции 26 марта. Утром 8 июня дома у Борисова провели обыск, затем его увезли в Следственный комитет.

Мать задержанного рассказала «Медиазоне», что следователь показал ей документ, где упоминались три статьи Уголовного кодекса, в том числе статья о применении насилия к представителю власти. Две другие статьи она не запомнила.

«Его обвиняют, что 26 марта на шествии часов в 16 он оказывал сопротивление полицейским и нанес какие-то повреждения, какому-то Ерохину», — рассказала мать задержанного.