Поклонская показала документы на квартиру в Донецке, о которой писала «Трансперенси»

Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская опубликовала копии документов на квартиру в Донецке, про которую, по ее словам, организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» писала как про ее возможную собственность.

Согласно опубликованной поквартирной карточке, владелица квартиры Наталья Дубровская родилась в 1974 году. В «Трансперенси» утверждали, опираясь на номер РНОКПП (украинский аналог ИНН), что она родилась 18 марта 1980 года — в один день с Поклонской; в организации предполагали, что Дубровская и Поклонская — один человек.

Поклонская также опубликовала выписку из государственного реестра, сделанную в 2010 году. Судя по незаретушированному фрагменту идентификационного номера, Наталья Дубровская родилась между 13 марта и 20 июня 1974 года (год рождения зашифрован в номере через количество дней, прошедших с 1 января 1900 года до даты рождения человека).

Из слов депутата следует, что документы ей предоставила сама Дубровская.

«Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа „борцы с коррупцией“ в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные „документы“, в которых „нарисован“ идентификационный код и некоторые другие данные», — написала она.

Глава отдела по связям с общественностью «Трансперенси Интернешнл — Россия» Глеб Гавриш заявил «Медузе», что организация отрицает обвинения в подделке документов.

«В нашем материале опубликована выписка из украинского реестра прав на недвижимое имущество, мы получили [ее] около недели назад. <…> Откуда документы, опубликованные Натальей Поклонской — мы не знаем», — сказал он.