«Трансперенси» нашла у Поклонской незадекларированную квартиру в Донецке

Организация «Трансперенси Интернешнл — Россия» сообщила, что в собственности у депутата Госдумы, бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской может быть незадекларированная квартира в Донецке.

Как сообщает организация, в Донецке на улице Римского-Корсакова есть квартира площадью 29,9 квадратных метров, зарегистрированная на Наталью Владимировну Дубровскую. Дата рождения этого человека, зашифрованная в РНОКПП (украинский аналог ИНН), совпадает с датой рождения Поклонской — 18 марта 1980 года.

«Трансперенси» утверждает, что единственная Наталья Владимировна Дубровская, указанная в телефонном справочнике Украины (ссылки на такой справочник организация не привела. — Прим. «Медузы»), зарегистрирована в доме в селе Уютное под Евпаторией, где выросла Поклонская.

Организация отмечает, что официальных подтверждений тому, что девичья фамилия Поклонской — Дубровская, нет, однако есть косвенные свидетельства — в частности, под такой фамилией зарегистрирована «ВКонтакте» ее дочь («Трансперенси» нашла в соцсетях Поклонской и ребенка фотографии одной и той же кошки).

«Если эта квартира действительно принадлежит Наталье Поклонской, она четырежды, вопреки закону, не была включена в ее декларации: в ежегодные антикоррупционные декларации за 2014 и 2015 годы, когда она была прокурором Крыма; в предвыборную декларацию 2016 года и в депутатскую антикоррупционную декларацию за 2016 год», — сказано в публикации.

Согласно последней декларации, у Поклонской есть в пользовании две квартиры. Одна из них, площадью 79,8 квадратных метра, находится в Москве и полагается Поклонской как иногороднему депутату. Вторая имеет площадь 116,6 квадратных метра и находится в Симферополе — квартиру такой площади Поклонская указывала в прокурорской декларации; она находится в собственности прокуратуры Крыма.

«На каком основании Поклонская сохранила за собой симферопольскую служебную квартиру, вместо того чтобы передать ее преемнику, неясно», — пишут в «Трансперенси».

Организация направила заявления председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой проверить достоверность сведений из декларации Поклонской и и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность использования ею квартиры в Симферополе.