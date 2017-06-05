Наталью Поклонскую обвинили в том, что она не указала в декларации доходы мужа и автомобиль. Выяснилось: мужа нет, автомобиля тоже

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в нескольких интервью говорила, что у нее есть муж. Его имени она не называла. «Он мой бывший коллега. Не могу сказать, кем работает сейчас», — рассказывала Поклонская в декабре 2016 года. Возможно, своим мужем депутат называла бывшего вице-премьера Крыма Николая Янаки.

↓

Весной 2017 года выяснилось, что данные о муже Поклонская, которая возглавляет думскую комиссию по контролю за доходами депутатов, не указала. На это обратила внимание партия «Яблоко» и потребовала проверить, почему Поклонская не указала мужа в декларации, хотя ранее говорила, что замужем. «Яблоко» также выяснило, что у Поклонской должен быть автомобиль, поскольку ей начислен транспортный налог, но в декларации машины нет.

↓

5 июня Наталья Поклонская рассказала, в чем дело. «Действительно, я говорила ранее в прессе, что у меня замечательная семья: есть муж, ребенок… И когда я это говорила, у меня были отношения с мужчиной, с которым мы намеревались их оформить. Но, к сожалению, так уж сложилось, что мы расстались», — сказала депутат РИА Новости. Машины, по словам Поклонской, у нее тоже нет — она подарила ее отцу.