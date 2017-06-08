Наталья Поклонская против «Трансперенси Интернейшнл». Главное Депутат попросила проверить расследование организации по четырем уголовным статьям

8 июня депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская попросила Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и ФСБ проверить организацию «Трансперенси Интернешнл — Россия» на «на наличие в них признаков составов преступлений». Так Поклонская отреагировала на публикацию антикоррупционной общественной организации, где говорится, что у депутата может быть не указанная в декларации о доходах квартира в Донецке. Конфликт между депутатом и организацией начался в середине мая — и с тех пор разгорался все сильнее, теперь он продолжится с участием правоохранительных органов.

20 мая Наталья Поклонская предложила провести антикоррупционную проверку Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и «Трансперенси Интернешнл — Россия». Поклонская (она является председателем комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, представляемых депутатами) заявила, что ФБК и «Трансперенси» сами могут быть задействованы в коррупционных схемах, а их работа «угрожает спокойствию и благополучию страны» в целом.

На заявление Поклонской в тот же день отреагировал замглавы российского отделения «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. Он написал в фейсбуке, что теперь его организации «придется пилить расследование по мадам экс-прокурору».

Пост Шуманова заметили и осудили в Госдуме. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подготовил жалобу в Генеральную прокуратуру, объяснив, что подобные высказывания «нельзя оставлять без внимания». А депутат от «Единой России» Евгений Федоров заявил, что считает «Трансперенси» враждебной по отношению к России организацией — и будет добиваться ее запрета.

7 июня «Трансперенси Интернешнл — Россия» опубликовала расследование об имуществе Натальи Поклонской, в котором рассказывалось, что у депутата Госдумы может быть не указанная в декларации о доходах квартира в Донецке. По информации организации, в Донецке на улице Римского-Корсакова есть квартира площадью 29,9 квадратного метра, зарегистрированная на Наталью Владимировну Дубровскую. Ее дата рождения которой совпадает с датой рождения Поклонской. В расследовании говорится, что Дубровская — девичья фамилия бывшего прокурора Крыма. Именно под такой фамилией зарегистрирована «ВКонтакте» ее дочь.

Если жилплощадь действительно принадлежит Поклонской, то она уже четыре раза не включала ее в свои декларации: когда была прокурором Крыма, баллотировалась в Госдуму и в свою первую депутатскую декларацию. В декларации за 2016 год Поклонская указала две квартиры: московскую, которая полагается ей как иногороднему депутату, и симферопольскую — она находится в собственности прокуратуры Крыма. «Трансперенси Интернешнл — Россия» направила заявления председателю Госдумы Вячеславу Володину — с просьбой проверить достоверность сведений из декларации Поклонской и генпрокурору Юрию Чайке — с просьбой проверить законность использования ею квартиры в Симферополе.

Еще до публикации расследования — 1 июня — в интервью телеканалу «Дождь» Наталья Поклонская рассказала, что в Генпрокуратура сейчас решает, может ли Поклонская приватизировать квартиру в Симферополе, которая в данный момент принадлежит прокуратуре Крыма.

8 июня Наталья Поклонская в ответ на публикацию сама попросила проверить организацию «Трансперенси Интернешнл — Россия». В обращении, которое депутат Госдумы направила в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ, она просит «дать оценку действиям [организации] на наличие в них признаков составов преступлений» и указывает, что публикация «содержит провокационную и клеветническую информацию».

Накануне обращения в правоохранительные ведомства Поклонская рассказала о конкретных статьях УК, по которым просит провести проверку: «Злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции» (201 УК РФ), «Клевета» (128.1 УК РФ), «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (137 УК РФ) — за разглашение информации о несовершеннолетнем ребенке и «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» (170 УК РФ).

«Глупо было бы говорить, что „Трансперенси“ незаконно регистрирует имущество. Наталья Поклонская просит провести проверку по всей сложившейся ситуации, в том числе по поводу публикации документов. Она хочет, чтобы правоохранительные органы проверили наличие признаков преступления», — пояснил «Медузе» помощник Поклонской Алексей Коновалов.

Поклонская опровергает информацию о том, что когда-либо носила фамилию Дубровская, а также о наличии у нее квартиры в Донецке. Поклонская сравнила публикацию «Трансперенси Интернешнл — Россия» с работой сотрудников правоохранительных органов, которые превысили служебные полномочия и подбросили потерпевшему наркотики, патроны или деньги. «А мне, выходит, решили „подбросить“ квартиру 29 квадратных метров? Знаете, как-то скуповато! Вот интересно, а виллу и яхту они тоже так же „обнаруживают“?» — заявила она в беседе с РБК.

В «Трансперенси Интернешнл — Россия» против проверки не возражают. «Мы тоже хотим, чтобы правоохранительные органы проверили факты, которые прозвучали в нашем расследовании», — заявил «Медузе» руководитель отдела по связям с общественностью «Трансперенси Интернешнл — Россия» Глеб Гавриш. Он сказал, что удивлен «необычным сочетанием статей», которое указала Поклонская: «Некоторые из них вообще к нам не имеют отношения». «К проверке мы готовы, у нас открытая, публичная отчетность, которую мы регулярно сдаем в Минюст. Нам скрывать нечего», — сказал Гавриш.