Поклонская пожаловалась на «Трансперенси» в Генпрокуратуру, СК и ФСБ

Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ проверить организацию «Трансперенси Интернешнл — Россия».

«Прошу провести проверку по деятельности АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений», — говорится в обращении, копия которого есть у РИА Новости.

Поклонская, по данным агентства, также указывает, что публикация на сайте «Трансперенси» о принадлежащем ей имуществе «содержит провокационную и клеветническую информацию»