Поклонская пожаловалась на «Трансперенси» в Генпрокуратуру, СК и ФСБ
Депутат Госдумы Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСБ проверить организацию «Трансперенси Интернешнл — Россия».
«Прошу провести проверку по деятельности АНО «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» и ее должностных лиц, в том числе дать оценку их действиям на наличие в них признаков составов преступлений», — говорится в обращении, копия которого есть у РИА Новости.
Поклонская, по данным агентства, также указывает, что публикация на сайте «Трансперенси» о принадлежащем ей имуществе «содержит провокационную и клеветническую информацию»
7 июня Наталья Поклонская рассказала РБК, что попросит Генпрокуратуру проверить «Трансперенси» на предмет совершения преступлений по четырем статьям УК: «злоупотребление полномочий лицом, выполняющим управленческие функции» (201 УК РФ), «клевета» (128.1 УК РФ), «нарушение неприкосновенности частной жизни» в отношении несовершеннолетнего ребенка (137 УК РФ) и «регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» (170 УК РФ).
Какие статьи УК фигурируют в обращении Поклонской в Генпрокуратуру, СК и ФСБ, РИА Новости не уточняет.
«Трансперенси Интернешнл — Россия» сообщила, что у Натальи Поклонской может быть незадекларированная квартира в Донецке. Речь идет о недвижимости, зарегистрированной на имя Натальи Дубровской, дата рождения и место проживания которой такие же, как у Поклонской. Фамилию Дубровская, отмечала организация, носит дочь Поклонской.