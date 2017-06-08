Глава профильного комитета Госдумы: законопроект о запрете анонимайзеров «не вводит никаких новых запретов»

Внесенный в Госдуму законопроект, запрещающий использование технологий для обхода блокировок сайтов, «не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры». С таким заявлением выступил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Авторы законопроекта, по мнению Левина, «заложили в него только ограничение доступа к уже запрещенной законом или решением суда информации».

В предложенной редакции законопроекта, заявил глава профильного комитета, «нет криминализации анонимности или шифрования — запрещается только использование средств такого рода в целях получения доступа к противоправному содержанию, при этом для шифрованных сетей юридических лиц, использующих их в корпоративных целях, сделано исключение».