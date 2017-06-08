Глава профильного комитета Госдумы: законопроект о запрете анонимайзеров «не вводит никаких новых запретов»

Интерфакс
14:04, 8 июня 2017
Надежный источник

Внесенный в Госдуму законопроект, запрещающий использование технологий для обхода блокировок сайтов, «не вводит никаких новых запретов, ограничений или тем более цензуры». С таким заявлением выступил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Авторы законопроекта, по мнению Левина, «заложили в него только ограничение доступа к уже запрещенной законом или решением суда информации».

В предложенной редакции законопроекта, заявил глава профильного комитета, «нет криминализации анонимности или шифрования — запрещается только использование средств такого рода в целях получения доступа к противоправному содержанию, при этом для шифрованных сетей юридических лиц, использующих их в корпоративных целях, сделано исключение».

«Предложенные коллегами законопроекты, вводящие регулирование ранее никак не контролировавшихся государством технологий, соответствуют общей тенденции развития отечественного законодательства — создание в интернете правового пространства», — сказал Левин.

Интерфакс
8 июня на рассмотрение Госдумы был внесен законопроект, запрещающий использовать в России технологии по обходу блокировок сайтов. Документ также обязывает поисковые системы удалять из выдачи ссылки на сайты, заблокированные в России. Этот же законопроект предлагает отменить реестр блогеров, введенный в 2014 году, из-за его «неэффективности».
Одновременно был внесен законопроект о поправках в КоАП, вводящий штрафы для поисковиков за выдачу ссылок на запрещенные информационные ресурсы. Граждан предлагается штрафовать на пять тысяч рублей, должностных лиц — на 50 тысяч рублей.
Для юридических лиц предусмотрены штрафы от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Такие же штрафы предлагается ввести «за неисполнение обязанности по получению доступа к информационной системе Роскомнадзора», содержащей перечень заблокированных сайтов.
Интернет-омбудсмен при президенте РФ Дмитрий Мариничев, комментируя законопроект, заявил, что он «идет вразрез со здравым смыслом».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться