Бывший директор ФБР: Россия пыталась взломать сотни организаций в США, может быть, больше тысячи

Бывший директор ФБР Джеймс Коми во время дачи показаний в Сенате США заявил, что российские хакеры пытались взломать сотни американских организаций.

По его словам, о связанных с Россией попытках взлома он узнал в конце лета 2015 года. По оценке Коми, российские хакеры пытались получить доступ к «сотням» организаций. «Может быть, больше тысячи, но по крайней мере сотни», — сказал он.

«Это была массированная кампания, целями которой были правительственные, неправительственные и близкие к правительству организации, НКО», — рассказал Коми.