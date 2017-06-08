Бойца MMA Мурада Амриева увезли из РОВД Добруша

По словам сотрудника организации Олега Хабибрахманова, его, «похоже, везут в сторону границы с Россией».

Бойца MMA Мурада Амриева, которого власти Белоруссии намерены депортировать в Россию, увезли из РОВД Добруша. Об этом сообщает Комитет по предотвращению пыток.

Боец MMA Мурад Амриев, проживавший в Чечне, уехал из России в 2013 году. По его словам, это произошло после того, как местные силовики несколько суток пытали его, заставляя дать показания на старшего брата. Высокопоставленный полицейский, как утверждает Амриев, подозревал его брата в подготовке покушения на него.

В начале июня 2017 года Амриев был задержан на границе России и Украины, когда ехал в Москву для оформления визы. Причиной задержания было объявлено подозрение в использовании заведомо подложных документов (по данным Комитета по предотвращению пыток, в паспорте бойца есть опечатка). Амриев, как заявили в правоохранительных органах, был объявлен в федеральный розыск.

6 июня Амриева формально освободили и повезли на допрос в здание брянской транспортной прокуратуры. В Брянск к тому моменту прибыли чеченские полицейские, чтобы этапировать Амриева; одного из них боец опознал как человека, пытавшего его в 2013 году.

«Воспользовавшись суматохой», Амриев сумел покинуть здание и уехал на машине с ожидавшими его друзьями. В ночь на 8 июня стало известно, что он задержан на территории Белоруссии — в городе Добруш Гомельской области. Власти Белоруссии объявили о намерении выдать его РФ.