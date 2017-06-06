Засекреченные иностранные заемщики не вернули России один миллиард долларов

В 2017 году Россия недополучит более одного миллиарда долларов от иностранных заемщиков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы, направленные правительством в Госдуму для внесения поправок в бюджет.

В документах, в частности, говорится, что «в связи с возникновением просроченной задолженности перед Российской Федерацией у иностранных заемщиков» в бюджет не поступят 53,9 миллиарда рублей (около 950 миллионов долларов по курсу на начало июня).

Также сообщается, что Минфин не получил от одного из иностранных должников выплаты по процентам на сумму 11,7 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов).

О каких заемщиках и видах кредитов идет речь, Минфин и правительство не сообщают. Программа российских государственных кредитов, отмечает РБК, засекречена, в частности, из-за того, что часть займов выдается на закупку российских вооружений.

В 2017–2019 годах, сообщает РБК со ссылкой на ранее обнародованные Счетной палатой данные, наступает срок погашения основного долга (или части основного долга) по кредитам, предоставленным Белоруссии, Кипру, Венесуэле и Кубе.

Платеж Кипра, указывает издание, запланирован на 2018 год. Венесуэла добилась реструктуризации долга и переноса первого платежа на март 2019 года.

Белоруссия пока отчиталась о выплате России 120 миллионов из 741 миллиона долларов, запланированных в 2017 году, однако Москва и Минск ведут переговоры о новом кредите. По российскому законодательству, отмечает РБК, такие переговоры были бы невозможны, если бы Белоруссия просрочила выплату.

Куба по заключенному с Россией соглашению о реструктуризации долга выплачивает раз в полугодие по 176 миллионов долларов. В 2015–2016 годах эти платежи просрочены не были.