Страной, не вернувшей России миллиард долларов, оказалась Венесуэла

Иностранный заемщик, из-за которого в бюджет России 2017 года не поступит около миллиарда долларов, — это Венесуэла. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект поправок к бюджету на 2017 год.

По данным издания, в документе упомянуто уменьшение объема возвратов по кредитам в бюджет на 53,9 миллиарда рублей (около 950 миллионов долларов) из-за «неисполнения Боливарианской Республикой Венесуэла условий межправительственного российско-венесуэльского протокола от 23/26 сентября 2016 года».

В протоколе шла речь о реструктуризации долга размером 2,84 миллиарда долларов — по новой договоренности, Венесуэла должна выплатить основную часть долга с 31 марта 2017 года по 30 сентября 2021 года. Какое именно условие не выполнила Венесуэла, неизвестно, отмечает РБК.