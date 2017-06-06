Страной, не вернувшей России миллиард долларов, оказалась Венесуэла

РБК
20:50, 6 июня 2017
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Иностранный заемщик, из-за которого в бюджет России 2017 года не поступит около миллиарда долларов, — это Венесуэла. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект поправок к бюджету на 2017 год.

По данным издания, в документе упомянуто уменьшение объема возвратов по кредитам в бюджет на 53,9 миллиарда рублей (около 950 миллионов долларов) из-за «неисполнения Боливарианской Республикой Венесуэла условий межправительственного российско-венесуэльского протокола от 23/26 сентября 2016 года».

В протоколе шла речь о реструктуризации долга размером 2,84 миллиарда долларов — по новой договоренности, Венесуэла должна выплатить основную часть долга с 31 марта 2017 года по 30 сентября 2021 года. Какое именно условие не выполнила Венесуэла, неизвестно, отмечает РБК.

Российский госкредит в размере до $4 млрд был предоставлен Каракасу еще в декабре 2011 года и предназначался для финансирования поставок российской промышленной продукции в Венесуэлу, включая оборонную продукцию. Венесуэла использовала только $2,8 млрд кредита, еще в 2015 году просроченной задолженности у нее не было, но уже к сентябрю 2016 года образовалась — на сумму $256 млн. Реструктуризация была обусловлена «кризисом ликвидности» в Венесуэле, говорилось в прошлогоднем протоколе.

РБК
О том, что Россия в 2017 году недополучит около миллиарда долларов от внешних заемщиков, 5 июня сообщил РБК со ссылкой на материалы правительства о внесении правок в бюджет. О каких государствах шла речь, не сообщалось — издание отмечало, что программа государственных кредитов в РФ засекречена.
В Венесуэле несколько лет продолжается экономический кризис, который привел к нехватке продовольствия и товаров первой необходимости. Кризис сопровождается противостоянием президента Николаса Мадуро и парламента; в стране проходят массовые акции протеста и столкновения, в результате которых гибнут люди.
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