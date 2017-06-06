Страной, не вернувшей России миллиард долларов, оказалась Венесуэла
Иностранный заемщик, из-за которого в бюджет России 2017 года не поступит около миллиарда долларов, — это Венесуэла. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект поправок к бюджету на 2017 год.
По данным издания, в документе упомянуто уменьшение объема возвратов по кредитам в бюджет на 53,9 миллиарда рублей (около 950 миллионов долларов) из-за «неисполнения Боливарианской Республикой Венесуэла условий межправительственного российско-венесуэльского протокола от 23/26 сентября 2016 года».
В протоколе шла речь о реструктуризации долга размером 2,84 миллиарда долларов — по новой договоренности, Венесуэла должна выплатить основную часть долга с 31 марта 2017 года по 30 сентября 2021 года. Какое именно условие не выполнила Венесуэла, неизвестно, отмечает РБК.
Российский госкредит в размере до $4 млрд был предоставлен Каракасу еще в декабре 2011 года и предназначался для финансирования поставок российской промышленной продукции в Венесуэлу, включая оборонную продукцию. Венесуэла использовала только $2,8 млрд кредита, еще в 2015 году просроченной задолженности у нее не было, но уже к сентябрю 2016 года образовалась — на сумму $256 млн. Реструктуризация была обусловлена «кризисом ликвидности» в Венесуэле, говорилось в прошлогоднем протоколе.