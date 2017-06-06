США в марте рассматривали возможность снятия санкций с российских нефтяных компаний

Администрация президента США Дональда Трампа в конце марте 2017 года рассматривала возможность в одностороннем порядке снять санкции с российского нефтяного сектора.

Об сообщили The Daily Beast бывшие сотрудники администрации. Рассмотрение вопроса о снятии санкций также подтверждает и внутренняя переписка ведомств, с которой ознакомилось издание.

За снятие санкций, рассказал высокопоставленный источник в администрации президента, выступал стратег Совета национальной безопасности Кевин Харрингтон.

По словам собеседника The Daily Beast, Харрингтон пришел к выводу, что санкции не оказывают значительного влияния на российскую экономику. «С его точки зрения, если санкции вредят нашей экономике и не оказывают давления на России, то в чем тогда их смысл?» — заявил источник.

Отказаться от снятия санкций, по данным издания, Белый дом убедил Госдепартамент США, указавший, что такое решение негативно скажется на американских нефтяных компаниях.

Издание отмечает, что возможность смягчения ограничительных мер в отношении России рассматривалась уже после того, как администрацию Трампа покинул Майкл Флинн, занимавший пост советника по национальной безопасности.

Флинн в настоящий момент является фигурантом расследования о вмешательстве России в выборы президента США, которое ведет комитет Сената по разведке. Администрацию Трампа Флинн покинул после того, как стало известно, что он не сообщил своему руководству о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.