Трамп планировал смягчить санкции против России после инаугурации

Yahoo News
06:25, 2 июня 2017
Требует подтверждения

Дональд Трамп планировал вскоре после вступления на пост президента США смягчить санкции в отношении России, сообщает Yahoo News со ссылкой на несколько источников в Белом доме и Госдепартаменте.

По данным источников, после того, как Трамп в ноябре одержал победу на выборах президента США, члены его команды поручили сотрудникам Госдепартамента разработать список мер по уменьшению напряженности в отношениях с Россией, включая снятие или смягчение санкций и возврат дипломатической собственности.

«Белый дом серьезно рассматривал возможность снятия санкций [с России] в одностороннем порядке», — рассказал Yahoo News Дэниел Фрид, занимавший до февраля 2017 года пост координатора Госдепартамента США по санкционной политике.

В первые недели после избрания Трампа, по словам Фрида, он получил несколько «панических» телефонных звонков от чиновников, рассказавших, что им поручили разработать план снятия санкций с России.

Фрид утверждает, что ему пришлось просить своих соратников в Конгрессе США ускоренно разработать законопроект, который позволил бы остановить попытку Трампа снять санкции.

Существование плана снятия санкций подтвердил и бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Том Малиновски, работавший во внешнеполитическом ведомстве при предшественнике Трампа Бараке Обамы.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что администрация [Трампа] рассматривала возможность изменения санкций в отношении России в рамках пересмотра внешней политики. «Мы пересматривали все санкции, не только в отношении России», — сообщил он (англ.яз.).

Yahoo News
В феврале на рассмотрение верхней и нижней палат Конгресса США был внесен законопроект, обязывающий президента обосновать перед парламентом решение о снятии санкций с России, если оно будет принято.
The Washington Post 31 мая сообщила, что США готовы вернуть РФ посольские дачи, пользоваться которыми российским дипломатам запрещено с декабря 2016 года. Запрет ввел Барак Обама, занимавший в тот момент пост президента США, на фоне обвинений российских дипломатов в шпионской деятельности.

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