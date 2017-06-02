Трамп планировал смягчить санкции против России после инаугурации
Дональд Трамп планировал вскоре после вступления на пост президента США смягчить санкции в отношении России, сообщает Yahoo News со ссылкой на несколько источников в Белом доме и Госдепартаменте.
По данным источников, после того, как Трамп в ноябре одержал победу на выборах президента США, члены его команды поручили сотрудникам Госдепартамента разработать список мер по уменьшению напряженности в отношениях с Россией, включая снятие или смягчение санкций и возврат дипломатической собственности.
«Белый дом серьезно рассматривал возможность снятия санкций [с России] в одностороннем порядке», — рассказал Yahoo News Дэниел Фрид, занимавший до февраля 2017 года пост координатора Госдепартамента США по санкционной политике.
В первые недели после избрания Трампа, по словам Фрида, он получил несколько «панических» телефонных звонков от чиновников, рассказавших, что им поручили разработать план снятия санкций с России.
Фрид утверждает, что ему пришлось просить своих соратников в Конгрессе США ускоренно разработать законопроект, который позволил бы остановить попытку Трампа снять санкции.
Существование плана снятия санкций подтвердил и бывший высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Том Малиновски, работавший во внешнеполитическом ведомстве при предшественнике Трампа Бараке Обамы.
Высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что администрация [Трампа] рассматривала возможность изменения санкций в отношении России в рамках пересмотра внешней политики. «Мы пересматривали все санкции, не только в отношении России», — сообщил он (англ.яз.).