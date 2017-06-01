США отказались от требований к России в обмен на возврат посольских дач
США отказались от претензий на участок под консульство в Санкт-Петербурге в ходе дискуссий о возврате России посольских дач в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом, по данным источников The Washington Post, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову на встрече 10 мая в Вашингтоне.
Теперь, по словам источников WP, администрация президента США Дональда Трампа готова вернуть России дачи, но рассматривает вариант снятия с них дипломатического иммунитета. Это позволит американским правоохранительным органам беспрепятственно проводить там следственные мероприятия, если потребуется.
Посольские дачи на восточном побережье США были закрыты 29 декабря 2016 года по указу предыдущего президента Барака Обамы. Он объявил, что дачи использовались для разведывательной деятельности. Одновременно с этим из США выслали 35 российских дипломатов. Россия пригрозила ответом на эти действия, но затем решила никак не реагировать.
Поводом для закрытия дач и высылки дипломатов, по заявлениям Вашингтона, стали притеснения американских дипломатов в России. Одним из способов давления называлось то, что США до сих пор не могут получить разрешение на строительство консульства в Петербурге.