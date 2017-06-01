США отказались от требований к России в обмен на возврат посольских дач

США отказались от претензий на участок под консульство в Санкт-Петербурге в ходе дискуссий о возврате России посольских дач в Нью-Йорке и Вашингтоне. Об этом, по данным источников The Washington Post, госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову на встрече 10 мая в Вашингтоне.

Теперь, по словам источников WP, администрация президента США Дональда Трампа готова вернуть России дачи, но рассматривает вариант снятия с них дипломатического иммунитета. Это позволит американским правоохранительным органам беспрепятственно проводить там следственные мероприятия, если потребуется.