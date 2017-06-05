«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

Подтвердить подлинность сообщения, отмечает The Guardian, пока не представляется возможным.

Ответственность за теракт в Лондоне, произошедший 3 июня, взяло на себя «Исламское государство». Соответствующее сообщение распространило вечером 4 июня новостное агентство Amaq, связанное с этой террористической организацией.

Вечером 3 июня на Лондонском мосту фургон наехал на пешеходов, из него вышли вооруженные ножами преступники и стали нападать на людей. Погибли семь человек, несколько десятков получили ранения.

Трое нападавших были застрелены полицейскими. На их телах, как сообщалось, были закреплены муляжи взрывных устройств.

По данным на утро 5 июня, под стражей оставались 11 человек, задержанных в рамках расследования теракта.